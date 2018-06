Sarà possibile sostare a tempo (con disco orario) ma in modo completamente gratuito, durante i giorni feriali (eccetto nei festivi). Posteggi divisi in due categorie

ASCOLI PICENO – L’amministrazione Comunale di Ascoli, in collaborazione con l’associazione Wapp che riunisce i commercianti del centro storico, ha individuato circa trenta stalli (precedentemente in uso esclusivo si residenti o alla SABA) lungo la direttrice via Dino Angelini, via XX settembre e corso Trento e Trieste dove sarà possibile sostare a tempo (con disco orario) ma in modo gratuito, durante i giorni feriali (eccetto nei festivi).

I posteggi si dividono in due categorie:

1) posteggi a tempo (dalle 9 alle 19) per la durata massima di un’ora.

2) posteggi carico e scarico (dalle 8 alle 18) per la durata massima di mezz’ora e dove potrà parcheggiare chiunque (non solo furgoni e camioncini).

Sarà necessario esporre sempre il disco orario. Fuori dagli orari indicati e per tutta la notte, i medesimi stalli saranno riservati esclusivamente ai residenti. Per individuare i posteggi e la disciplina di utilizzo, si prega la cittadinanza di controllare con attenzione i cartelli segnaletici verticali.

Di seguito, planimetrie e ordinanza:

