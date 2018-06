Un’iniziativa che per la prima volta vede un’azienda ascolana ai massimi livelli nel settore turistico mondiale e che costituisce un ulteriore, importantissimo tassello in un quadro sempre più prestigioso

ASCOLI PICENO – Anche il nome di Ascoli sbarca in America grazie ad un investimento da oltre un milione di dollari di Giocamondo (tour operator nato nel capoluogo piceno e ormai leader a livello nazionale e internazionale) su New York, nel settore delle vacanze studio. Un’iniziativa che per la prima volta vede un’azienda ascolana ai massimi livelli nel settore turistico mondiale e che costituisce un ulteriore, importantissimo tassello in un quadro sempre più prestigioso delle attività all’estero del Gruppo. Dopo l’inaugurazione di una propria sede operativa a Londra, Giocamondo continua a consolidare il proprio nome nello scenario internazionale grazie ad un accordo per l’organizzazione di vacanze studio a Manhattan – in esclusiva per il mercato italiano – con la “Pace University”, una delle cento più prestigiose università degli Stati uniti.

“Si tratta di un momento molto importante per il nostro Gruppo, – spiega il presidente e general manager di Giocamondo, Stefano De Angelis, affiancato dalla responsabile risorse umane Raffaella D’Annibale e da Andrea Pagnoni ed Edoardo Laurenzi della divisione Giocamondo Study – proprio perché siamo riusciti a siglare in esclusiva, per le nostre vacanze studio a New York, un accordo con una tra le più prestigiose università statunitensi. Un progetto che ci gratifica e ci permette di ampliare ulteriormente le nostre strategie espansive dopo l’apertura dei nostri uffici a Londra”.

La prestigiosa sede universitaria dove circa 600 ragazzi provenienti da tutta Italia, tra cui 5 ascolani su 30 marchigiani, svolgeranno le loro vacanze studio grazie al tour operator piceno, si trova a downtown di Manhattan, a New York, nel quartiere finanziario più importante del mondo, ovvero Wall Street. In una zona molto vicina a ciò che rimane del World Trade Center (laddove c’erano le torri gemelle ed ora si trova la sede del Museo Memorial 9/11).

Grazie all’accordo con la “Pace University” e un investimento di oltre 1 milione di dollari da parte di “Giocamondo Study”, i circa 600 giovani che hanno scelto le vacanze studio a New York svolgeranno un programma che prevede un corso di formazione di inglese per 30 ore complessive e una serie di visite alla città di New York nei luoghi piu significativi (ponte di Brooklyn , Statua della Libertà, Ellis Island, Time Square, Museo Memorial 9/11, Metropolitan museum, Empire state building e tante altre attrazioni). Le visite guidate saranno realizzate rigorosamente in lingua inglese. Giocamondo, per il centro vacanze di New York così come per altri centri, si avvarrà di una collaborazione con la Fly Communications di Christian Mosca.

