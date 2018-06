ASCOLI PICENO – Tutto pronto per l’assemblea dell’Associazione “Il Carnevale di Ascoli” che domenica prossima, 24 giugno, nella Sala dei Savi a Palazzo dei Capitani, avrà il compito di eleggere il nuovo direttivo, dopo la chiusura del triennio che ha visto presidente Alessandro Spadea. Il programma prevede per i soci, dalle 15,30 fino alle 16,30, la possibilità di manifestare la propria candidatura ad una carica associativa. Alle 16, invece, si svolgerà l’assemblea che sarà imperniata sul resoconto del triennio e l’approvazione del bilancio. Dalle 17, infine, si apriranno le votazioni, con conclusione alle 19, cui potranno prendere parte tutti gli iscritti all’associazione.

IL RESOCONTO

Quello che andrà a concludersi formalmente con l’assemblea del prossimo 24 giugno può essere considerato un triennio, per il Carnevale ascolano, caratterizzato da una grandissima partecipazione di maschere e di spettatori, con numeri da record nonostante difficoltà quali gli effetti post terremoto nel 2017 e le problematiche legate alla nuova normativa per la sicurezza (costi inclusi), lo scorso febbraio.

Numeri da record che, dall’edizione 2016 (già caratterizzata da una crescita importante a tutti i livelli) a quella attuale, hanno visto aumentare costantemente i gruppi iscritti alla gara, dai 123 gruppi del 2016 ai 131 del 2017 per arrivare al record di 134 iscritti del 2018. Così come record di partecipazione è stato riscontrato per quel che riguarda il Carnevale delle scuole, in costante crescita fino agli oltre 2100 alunni coinvolti quest’anno.

“Grandissima anche la partecipazione di pubblico, – commentano il presidente dell’Associazione Il Carnevale di Ascoli, Alessandro Spadea, ed il vice Stefano Traini – con migliaia di persone che hanno affollato tutte le vie del centro storico ascolano nelle giornate clou della domenica e del martedì grasso, nelle ultime tre edizioni, tra cui numerosi turisti. Molto positivo e da sottolineare, è risultato anche il coinvolgimento di numerosi giovani mascherati. Un ottimo segnale per il futuro della manifestazione. E si è lavorato anche per il futuro, considerando che per l’edizione 2019 si potrà contare su un apporto scenografico ancora migliore, grazie al restauro, finanziato attraverso un bando del Ministero per i beni e le attività culturali, degli storici lampadari che da mezzo secolo impreziosiscono il Carnevale ascolano”.

Si chiude, dunque, in maniera decisamente positiva il triennio sotto la presidenza di Alessandro Spadea, affiancato dal vice Stefano Traini, che ha portato ad una costante e indiscutibile crescita della manifestazione. E proprio da presidente e vice presidente arriva un ringraziamento a tutti i componenti del direttivo dell’Associazione Il Carnevale di Ascoli, tutti volontari che hanno consentito con un grande impegno e un consistente lavoro, spesso anche oscuro, la perfetta riuscita delle ultime tre edizioni. Tante anche le collaborazioni sviluppate positivamente negli ultimi tre anni.

