ASCOLI PICENO – L’onorevole Giorgia Latini è stata eletta vicepresidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione in Parlamento.

“Una grandissima soddisfazione, una gioia indescrivibile poter rivestire un ruolo di assoluta responsabilità” ha commentato entusiasta la deputata della Lega ed ex assessore alla cultura del Comune di Ascoli Piceno.

“Sono pronta a dedicare tutta me stessa in questa nuova entusiasmante avventura, sarà un grande onere ma soprattutto un grandissimo onore avere un incarico così importante in una commissione in cui si determina la crescita di tutta la società e nella quale si gettano le basi per il futuro delle nuove generazioni” le sue parole.

Luigi Gallo sarà il presidente della commissione, mentre al fianco della Latini in veste di vicepresidente ci sarà anche Paola Frassinetti. La carica di segretario sarà invece ricoperta da Angela Colmellere.

“Sono incredibilmente motivata e determinata, impegnerò massima dedizione per ottenere risultati concreti e tangibili in un settore che reputo leva fondamentale per il miglioramento di tutta la comunità” ha concluso la deputata della Lega

