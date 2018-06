ASCOLI PICENO – Nella Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo alla Camera, sono stati eletti oggi Presidente, Vice Presidenti e Segretari.

All’interno dell’Ufficio di Presidenza, col ruolo di Segretaria, è stata eletta l’Onorevole, ascolana, Rachele Silvestri del Movimento 5 Stelle. “Sono davvero felice e onorata di questa carica. Mi impegnerò al massimo per il bene del Paese e dei cittadini. Il ruolo di questa commissione sarà fondamentale per far ripartire l’Italia, non solo attraverso le grandi industrie, ma anche grazie alle piccole e medie imprese, che costituiscono l’ossatura dell’Italia”.

E continua: “Sono entusiasta di poter dare il mio contributo a questa Commissione, perché vuol dire lavorare su temi che attengono anche al Ministero guidato da Luigi Di Maio. Lavoreremo per migliorare concretamente la vita delle persone, accanto ai cittadini e non contro”

