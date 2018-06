CASTEL DI LAMA – Mauro Bochicchio entra ufficialmente nella giunta dell’Unione. Il presidente Valerio Lucciarini, durante la seduta di Giunta, svoltasi nella mattinata del 21 giugno, ha affidato al neo Sindaco di Castel di Lama l’assessorato allo Sviluppo. Al primo cittadino si occuperà di Politiche del Lavoro, Ambiente e Futuro Sostenibile, Politiche dell’Energia, Attività Produttive e Commercio.

“Sono certo che si possa fare un buon lavoro – dichiara il Presidente Lucciarini – affinché si continui con maggiore determinazione a rendere l’Unione istituzione di pianificazione amministrativa a sostegno, prioritariamente, delle politiche per il Sociale. Ritengo, inoltre, che l’Assessorato al Sindaco Mauro Bochicchio possa stimolare una azione su tematiche importanti di sviluppo che, assieme all’intera giunta, siano in grado di definire un’impostazione più ampia della gestione associata dei servizi”.

“La mia delega è ereditata da Ruggieri – commenta il nuovo Assessore – e spero di riuscire a ottenere i risultati in linea con il programma elettorale presentato a Castel di Lama, su cui io e la mia squadra ci siamo spesi tanto. È la possibilità che mi consente, assieme agli assessori della mia città, di essere efficace anche nell’Unione. Sono sicuro che per il bene dei cittadini e del territorio del territorio l’Unione troverà una sintesi per andare d’accordo. Ringrazio Lucciarini perché, ormai passato il momento delle battaglie a distanza, lavoreremo insieme per la comunità”.

