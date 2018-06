Serata di musica e divertimento in favore della Onlus che da oltre vent’anni si occupa di assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici e sostegno alle loro famiglie

ASCOLI PICENO – Sabato 30 giugno, a partire dalle ore 20.30, il suggestivo Chiostro di Sant’Agostino si animerà dei suoni e dei colori della coinvolgente musica della Taranta. Una serata, patrocinata dal Comune di Ascoli Piceno, all’insegna del divertimento grazie alla travolgente musica interpretata dal Maestro Ambrogio Sparagna per raccogliere fondi in favore dello IOM Ascoli Piceno Onlus che da oltre vent’anni si occupa di assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici e sostegno alle loro famiglie.

Molto più importante in questo momento di grave difficoltà economica aggravata dall’emergenza terremoto dove lo IOM è chiamato a far fronte alle tante difficoltà di quanti oltre ad affrontare la malattia si trovano a contrastare i numerosi disagi fisici e psicologici dovuti al sisma. Nel corso della serata si esibiranno anche alcune scuole di Pizzica e Taranta della zona che renderanno la serata ancora più avvincente per il pubblico presente.

Prima dell’esibizione del maestro Sparagna e la sua orchestra, per l’occasione in formazione ridotta, ci sarà un cocktail a base di finger food sia dolce che salato e tanta rinfrescante frutta realizzato da CHEZ TOI. Il tutto accompagnato dai meravigliosi vini della nostra terra, gentilmente offerti da alcune cantine della zona.

E’ possibile acquistare i biglietti presso il ticket one dell’Oasi, la biglietteria del Teatro e presso l’ufficio dello IOM. (Palazzina B – Ospedale Mazzoni)

Per informazioni: Segreteria IOM Ascoli Piceno Onlus – 0736358406

