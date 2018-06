Con partenza e arrivo da Forca di Presta e passaggio sulla Piana. Due le tipologie della manifestazione: competitiva (14,5 chilometri) e passeggiate per tutti (da 4,5 e 8 chilometri)

ASCOLI PICENO – Appuntamento con l’ambiente e lo sport.

Domenica 8 luglio alle ore 14.30 corsa e passeggiata in natura con partenza e arrivo da Forca di Presta e passaggio sulla Piana del Castelluccio in fiore.

Due le tipologie della manifestazione: competitiva (14,5 chilometri) e passeggiate per tutti (da 4,5 e 8 chilometri).

Il programma:

ore 14.30 – Ritrovo a Forca di Presta;

ore 16.30 – Partenza competitiva ed Ecopasseggiate da Forca di Presta;

a seguire – arrivo a Forca di Presta, ristoro con Sangria Party;

Previsti premi per i primi dieci assoluti, 20 premi a estrazione (10 per competitiva e altrettanti per passeggiate) e saranno premiate le prime tre società.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 21 volte, 21 oggi)