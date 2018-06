ACQUASANTA TERME – Due foodblogger di fama nazionale alla scoperta de “La Favalanciata“, la crema gourmet alle fave. Serena Bringheli e Licia Sangermano hanno visitato i luoghi di produzione e la comunità della piccola frazione di Favalanciata nel Comune di Acquasanta Terme. Le due influencer incuriosite dalla campagna marketing in atto hanno conosciuto gli ideatori de “La Favalanciata” e in brevissimo tempo hanno concordato una giornata dedicata da trascorrere insieme.

Un blog tour nell’entroterra piceno

Il food tour è partito da Ascoli Piceno con prima tappa all’opificio della Riti Alimentari per visionare il processo produttivo della crema di fave “La Favalanciata”. Successivamente la delegazione si è spostata nella frazione di Favalanciata dove accompagnati dalla popolazione locale, hanno visitato i martoriati luoghi di origine ed il progetto socio gastronomico per la zona. In serata poi presso la Pizzeria ascolana “È bona furia” è stata realizzata a quattro mani, grazie alla supervisione del maestro pizzaiolo Armando D’Ascanio, una pizza gourmet con lievito ad idratazione aromatizzato alla crema di fave. Una giornata per scoprire i colori ed i sapori del Piceno. L’obiettivo di questa visita è stato infatti quello di incentivare il turismo gastronomico attraverso la valorizzazione e la promozione di una delle nuove risorse ed eccellenze del territorio acquasantano: la fava.

Due food blogger stellate

Protagoniste nell’esperienza Serena Bringhelli e Felicia Sangermano. Serena, romana che adora scrivere, cucinare e fotografare è rappresentate Lazio dell’Associazione Italiana Food Blogger e gestisce il suo blog di ricette cucinaserena.it. Felicia, per molti Licia, tra Napoli e Milano ha la passione per la cucina, i viaggi e di vivere nuove esperienze. Entrambe collaborano con noti marchi del settore food e testate giornalistiche nazionali. Nel weekend proseguiranno l’esperienza nel territorio Piceno ospiti dei comuni della costa.

