MONTEGRANARO – La Mabò Band, referenti delle amministrazioni comunali di Montegranaro e Monte San Giusto, il direttore artistico del Veregra Street Festival Giuseppe Nuciari e rappresentanti dell’Ente Clown&Clown che organizza il Clown&Clown Festival presentano il festival “Teatrando di Paglia”.

Questa nuova originale iniziativa che unisce arte, spettacolo, cultura e sapori si svolgerà nei giorni 13, 14 e 15 luglio sulle bellissime colline che uniscono Monte San Giusto e Montegranaro e viene organizzato congiuntamente dai due Comuni insieme agli organizzatori dei loro grandi Festival .

Con l’AperiPaglia, in programma il 22 giugno a Montegranaro in piazza Mazzini (Sala Mostre), si inaugurerà anche la mostra fotografica “Uniti da un filo di Paglia” con alcune delle più belle foto scattate durante l’edizione zero di “Teatrando di Paglia” che si svolse un anno fa.

