Al Nuovo Cineteatro Piceno si parlerà delle sfide dell’innovazione per l’Italia di oggi, delle proposte dall’America latina e del ruolo della comunicazione

ASCOLI PICENO – Si svolgerà sabato 23 giugno, dalle ore 9 presso il Nuovo Cineteatro Piceno ad Ascoli Piceno, il convegno “Ricostruzione post-terremoto. Le sfide dell’innovazione per l’Italia di oggi, le proposte dall’America latina e il ruolo della comunicazione”.

Il programma della giornata:

Ore 9 – Registrazione dei partecipanti

Ore 9.15 “Polvere e sassi nel cuore”

canto di Andrea Petrucci, testo di Monsignor Giovanni D’Ercole.

Saluto delle Autorità:

Guido Castelli, Sindaco di Ascoli Piceno;

Stefano Babini, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Ascoli Piceno;

Fabio Viviani, Vice Presidente dell’Ordine degli Architetti di Ascoli Piceno;

Luigi Scorza, Ispettore Antincendi Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno;

Angelo Borrelli, Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

Giovanni D’Ercole, vescovo di Ascoli Piceno;

Ore 10 “Lo stato della ricostruzione nelle Marche”

Andrea Crocioni, Dirigente Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

“Il popolo che reagisce alle ferite del terremoto”

Giuseppe Falciani, avvocato e Consigliere del Comune di Ascoli Piceno;

“Gli interventi effettuati nella Diocesi di Ascoli Piceno e i progetti per il futuro”

Andrea Fioravanti, architetto;

Ore 11.15 Pausa caffè

Ore 11.30 “Patrimonio religioso a rischio sismico in America Latina: Prototipo per la sua protezione e conservazione preventiva, da un approccio territoriale e dall’apprendimento dell’esperienza italiana. Applicazione in Cile, Messico e Italia”

Daniela Diaz, architetto all’Università degli Studi della Basilicata;

“L’utilizzo dei materiali alternativi ecosostenibili per l’ingegneria idraulica e naturalistica nei paesi dell’America Latina e le prospettive di utilizzo in Italia”

Vittorio Pasquino, Area Tecnica-Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Segretario della Commissione Idraulica dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli;

“Dal recupero dei Beni Culturali alle proposte per una ricostruzione che riparta proprio da essi”

Antonella Nonnis, Coordinatore Gruppo di Protezione Civile Legambiente Beni Culturali Marche;

Ore 12.45 Discussione

Ore 13 Pranzo buffet

Ore 14.15 “Dalla mia casa a terra alla casa sulla mia terra. Le opportunità da non perdere per il futuro del territorio”

Roberto Gregori, ingegnere strutturista dell’IPE;

“La ricerca industriale motore propulsore per lo sviluppo del Paese”

Mario Benotti, Presidente Optel;

“Il ruolo della comunicazione negli stati di crisi”

Salvatore Izzo, vaticanista Agi.

Ore 16.30 Conclusioni

