OFFIDA – Il 23 giugno a Offida come in tutti i Borghi più Belli d’Italia si terrà la terza edizione de “La Notte Romantica”, con cene a lume di candela e musica.

“Dopo il successo di Hors Lits continua l’estate offidana – commenta l’Assessore al Commercio, Isabella Bosano – una notte che valorizza il borgo e in cui tutte le attività parteciperanno con singole iniziative nei locali con cene e aperitivi a tema e musica. Un momento di valorizzazione del territorio e del commercio.”

L’evento nazionale è organizzato dall’Associazione e lo scorso anno ha raccolto grandi consensi e grande partecipazione di pubblico facendo registrare circa un milione di visitatori, in soli tre anni si è rivelato uno degli eventi più interessanti nel panorama delle manifestazioni turistico-culturali e di intrattenimento del nostro Paese.

Main media partner della manifestazione è la RAI e la Tgr – testata giornalistica regionale – è media partner. Inoltre, anche quest’anno saranno proposti un Challenge Instagram, denominato #BorgoRomantico2018, e un Concorso di Poesia, che nelle precedenti edizioni hanno avuto un grande seguito.

Quest’anno “La Notte Romantica” si svolgerà in contemporanea anche in Spagna, in Francia e in Belgio e l’associazione lavorerà affinché l’evento possa presto diventare una manifestazione che unisca tutti i Paesi europei.

“I Borghi più belli d’Italia – dichiara il Presidente dell’associazione Fiorello Primi – con la Notte Romantica hanno dimostrato come da un’idea semplice possa nascere un grande evento nazionale, un format che da quest’anno è stato “copiato” dai nostri partner internazionali, a sottolineare quanto l’ Italia nel campo della Bellezza, dell’accoglienza e dell’ospitalità abbia una leadership incontrastata. Basta solo rendersene conto”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 5 oggi)