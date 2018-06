ASCOLI PICENO – Sulla questione del Picchio, e dell’impianto sportivo della città, interviene il primo cittadino del capoluogo.

Il sindaco di Ascoli Piceno, Guido Castelli, nel pomeriggio del 22 giugno è stato protagonista di una diretta su Facebook: “Settimana un pò particolare – esordisce il primo cittadino – per la questione cessione. Non commenterò la vicenda Bricofer-Club ma noto nel popolo bianconero dello scoramento”.

Castelli aggiunge: “Da qualche tempo c’è difficoltà nel rapporto fra la società del Picchio e il Comune, non è un segreto, anche da qualche giorno. Noi dal municipio abbiamo provato a comprendere com’era la situazione, ai fini dell’iscrizione, presso la Lega. Siamo stati attenti a vedere se ci sono esigenze e attenzioni da curare. Voglio dirvi ora due cose, la prima è questa: abbiamo appreso che l’Ascoli Picchio non aveva rinnovato il contratto del mantenimento della tribuna modulare che da qualche tempo sostituisce la Curva Sud, lesionata dal sisma. Noi abbiamo preso la decisione di subentrare alla società nel contratto d’affitto e non verrà smontata. Fino a quando non sarà consegnata la Tribuna Est è giusto mantenere quel settore mobile. Contratto effettuato con la ditta Clarin”.

Il sindaco dirama la seconda comunicazione: “Nessuno aveva operato scelte precise per la prescrizione dei seggiolini. Ciascun stadio deve avere almeno 5500 sedute in seggiolini. L’Ascoli non si era attivato e allora e ci siamo premurati di garantire i posti a sedere. Siglato un contratto: 3500 montati nella tribuna modulare, altri 1300 in altri settori dello stadio (distinti nord-ovest) e 1200 nella Tribuna Ovest che purtroppo a causa del terremoto è attualmente scoperta. Con molto silenzio noi del Comune ci siamo mossi”.

Castelli conclude: “Ripeto, non è il momento delle polemiche e non voglio entrare nel merito della vicenda Bricofer-Club anche se noto della tristezza tra i tifosi ma riguardo allo stadio nel frattempo possono stare tranquilli perché ci siamo mossi e abbiamo fatto il nostro dovere”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)