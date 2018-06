Sul posto è giunta un’ambulanza per i soccorsi e anche i Vigili del Fuoco in ausilio. La circolazione al momento non risulta bloccata

ASCOLI PICENO – Sinistro nel tardo pomeriggio del 22 giugno, poco dopo le 19.

Sull’Ascoli-Mare, poco prima dell’uscita per Monticelli direzione capoluogo, si è verificato un incidente: dalle prime indiscrezioni un’auto è finita per cause in fase di accertamento contro il guard rail.

Sul posto è giunta un’ambulanza per i soccorsi e anche i Vigili del Fuoco in ausilio. La circolazione al momento non risulta bloccata.

Sul luogo sta giungendo la Polizia Stradale per i rilievi.

