ROTELLA – Nella mattinata del 22 giugno il Governatore delle Marche, Luca Ceriscioli, a Rotella per un sopralluogo nel cantiere della nuova rete in fibra per il rilancio delle aree interne e di quelle più colpite dal sisma. E’ stato accolto dal sindaco Giovanni Borraccini.

Oltre 100 milioni di investimento della Regione Marche per la banda ultralarga.

236 comuni interessati, 700 mila abitanti coinvolti e 400 mila tra case e imprese.

