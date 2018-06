Per il pubblico e per gli appassionati confermato il servizio bus navetta gratuito della Start da Bivio Colle al pianoro dalle ore 8 alle 13 per le prove e dalle 7,30 alle 18 per la domenica

ASCOLI PICENO – Il pianoro di Colle San Marco ed i viali si stanno trasformando in un frenetico paddock, con un numero di iscritti vicino al tutto esaurito. Il Gruppo Sportivo AC Ascoli Piceno e l’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo hanno fatto centro ancora una volta per il prestigio dell’appuntamento e la risposta dei piloti.

Il percorso di 5031 metri, che vedrà i protagonisti impegnati per due turni di prove sabato e due gare domenica è stato allestito secondo le prescrizioni di sicurezza FIA.

Diversi esponenti della federazione internazionale e di Acisport saranno presenti a conferma dell’importanza dell’evento. Quattordici sono i piloti stranieri al via in rappresentanza di Repubblica Ceca, Croazia e Francia, che arricchiscono un confronto sportivo di prim’ordine. Tra gli sfidanti per l’assoluto si possono menzionare il vincitore della precedente edizione Christian Merli (Osella Fa30 Evo-Fortec), Diego De Gasperi, Domenico Cubeda e Michele Fattorini tutti con le Osella Fa30-Zytek, Omar Magliona e il francese Sebastien Petit con le Norma M20-FC, senza dimenticare le monoposto Reynard di Renzo Napione e Fausto Bormolini e la Lola di Angelo Marino.

Entusiasmante è lo schieramento GT con Marco Cristoforetti su Porsche, Lucio Peruggini, Luca Gaetani e “Ragastas” su Ferrari, il ceko Jerman Martin su Lamborghini, Marco Jacoangeli su Bmw, Pietro Nappi su Aston Martin, il ceko Jan Milon e il francese Pierre Courroye su McLaren. Spettacolo in vista anche con le due Alfa Romeo 4C-Picchio di Marco Gramenzi e Alessandro Gabrielli, ma sarà lotta serrata a tutti i livelli, anche tra le piccole.

Nella categoria Racing Start Plus un debutto d’eccezione per il motociclista ascolano Romano Fenati, che in una pausa del mondiale Moto2 lascia il sellino della sua Kalex per difendere i colori del Gruppo Sportivo ascolano con una Mini Cooper S JCW. Insieme a lui numerosi naturalmente i piloti ascolani pronti a sfidarsi nell’evento dell’anno.

Per il pubblico e per gli appassionati confermato il servizio bus navetta gratuito della Start da Bivio Colle al pianoro dalle ore 8 alle 13 per le prove e dalle 7,30 alle 18 per la domenica. Radio Ascoli, media partner della Coppa Teodori, effettuerà la diretta dell’intera gara sul proprio sito www.radioascoli.it e sull’App “Tunein”. Interessante novità con la presenza nel retro della tribuna della partenza di un’area “food & beverage”, attiva durante le tre giornate, comprese due serate (venerdi e sabato) a ritmo di musica con un DJ.

Venerdì 22 giugno – ore 14,30/19,00 verifiche amministrative Ex Bar del Pianoro, ore 15,00/19,30 verifiche tecniche Via Martiri della Repubblica al Pianoro, ore 19,45 briefing piloti, ore 21,30 pubblicazione elenco ammessi alle prove (albo di gara).

Sabato 23 giugno – ore 9,30 prove ufficiali (due turni a seguire), ore 19,00 pubblicazione elenco ammessi alla gara (albo di gara).

Domenica 24 giugno – ore 9,30 partenza Gara 1, a seguire partenza Gara 2, premiazioni Colle San Marco 30 minuti dopo l’apertura del parco chiuso di San Giacomo.

