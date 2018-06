ASCOLI PICENO – Lunedì 25 giugno alle 21 in prima convocazione, e alle ore 22 in seconda convocazione, presso la sede del Circolo Cittadino di Corso Mazzini 85 in Ascoli Piceno, è prevista la convocazione del Congresso della sezione cittadina della Lega di Ascoli Piceno che avrà all’ordine del giorno l’elezione del Segretario di sezione e dei quattro membri del Consiglio direttivo.

A curarne lo svolgimento sarà il Commissario provinciale fresco di nomina Andrea Maria Antonini che subentra al dimissionario Massimiliano Castagna.

“Preso atto delle dimissioni da parte di Massimiliano Castagna, oggi ho provveduto a nominare quale nuovo Commissario della sezione provinciale di Ascoli Piceno Andrea Maria Antonini, che come primo imminente compito dovrà gestire il Congresso cittadino di Ascoli già convocato e per il quale in queste ore stanno arrivando le candidature per il ruolo di segretario e per il direttivo”, spiega il Senatore Paolo Arrigoni, Responsabile della Lega nelle Marche.

“La Lega – continua il Senatore Arrigoni – cresce di giorno in giorno anche nelle Marche e, dopo il buon risultato ottenuto alle elezioni amministrative, è giunto il momento di radicarsi sul territorio con sezioni sempre più attive a disposizione dei nostri militanti”.

Appuntamento quindi lunedì sera per tutti i Soci Ordinari Militanti della Lega di Ascoli Piceno per prendere parte all’elezione del direttivo cittadino.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 2 volte, 2 oggi)