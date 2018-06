MILANO – E’ stato presentato ieri presso la Torneria Tortona, nel centro di Milano, è stato ufficializzato un nuovo e importante accordo siglato tra la Lega Nazionale Professionisti B e BKT, big player nel mercato degli pneumatici Off-Highway, da oggi Title Sponsor del Campionato Serie B per le prossime tre stagioni. “Serie BKT” sarà il nuovo nome della Serie B, rappresentato da un logo che unisce BKT e Lega B, che accompagnerà le squadre, i club e le tifoserie per tutte e 42 le giornate, per i playoff e per i playout della prossima stagione.

Una collaborazione che mira anche a sostenere la formazione dei giovani talenti grazie a un programma di attività focalizzate sui debuttanti, le scuole di calcio e gli stadi delle città cui appartengono le squadre della Serie B. Crescita e unione diventano così i pilastri di “Serie BKT”, valori fedeli allo stesso claim dell’azienda, Growing Together, con l’obiettivo di condividere la passione tra giocatori e fan, entrando così in relazione diretta con club e tifoserie, e, nel contempo, implementare la brand awareness di BKT in Italia.

“Sono molto soddisfatta di questo accordo che rientra a pieno titolo nella strategia di branding di BKT con focus sul territorio italiano dove abbiamo la nostra sede di riferimento per l’Europa – ha dichiarato Lucia Salmaso, Amministratore Delegato BKT Europe – Il calcio in Italia è da sempre uno sport molto amato e vissuto con grande passione e partecipazione, entrare quindi in questa relazione privilegiata è per noi importante poiché vi ritroviamo uno stile e una filosofia di pensiero che ci appartiene, fondata sulla passione, la fedeltà, la forza di volontà e la tenacia nell’affrontare le sfide quotidiane del mercato”.

“Questa partnership prosegue il percorso di crescita e di internazionalizzazione che la Lega B sta portando avanti con forza e convinzione per il proprio brand. Un cammino indispensabile per garantire maggiore sostenibilità economica ai propri club e per stimolare ancora maggiore interesse e coinvolgimento da parte del pubblico. – ha commentato Mauro Balata, Presidente della Lega B – Avere sposato il progetto di un’azienda di livello mondiale e di grande prestigio internazionale, leader nel proprio settore, traccia un sentiero che porterà la Serie B sempre più su questa strada. Per la sua imprevedibilità, per lo spettacolo e il numero di gol che garantisce, per l’equilibrio del torneo, per la forte e radicata presenza sul territorio e sul sociale e, infine, per il blasone delle squadre che vi partecipano, la Serie B è un campionato che ha, nel corso degli ultimi anni, costruito una sua forte identità e acquisito una sua dignità. È quindi uno degli attori principali e di primissimo piano del mondo del calcio e questa partnership conferma ancora di più questa caratteristica”.

Durante la presentazione sono intervenuti il direttore marketing della Lega B, Giovanni Zurleni, ed il direttore generale, Paolo Bedin, il quale ha fatto una breve introduzione del mondo della Serie B individuando nei valori fondanti della crescita dei giovani, dell’attenzione verso il terzo settore e nella valorizzazione dei territori, le mission che fin dalla sua nascita si è data la Lega B. Il suo ringraziamento è poi andato all’advisor della Lega, Havas, confermando anche il valore dell’arrivo di BKT: “intercettare aziende multinazionali significa che rappresentiamo un asset interessante anche dal punto di vista internazionale”.

Molte le assonanze, quindi, tra i principi cardine di BKT e lo spirito di Lega B. Prima di tutto la volontà di raggiungere sempre nuovi traguardi, da cui l’impegno, la ricerca della perfezione, la forza nel perseguire gli obiettivi. Se la Lega B è un incubatore di talenti per i palcoscenici di primo livello del calcio nazionale, BKT, attraverso la Ricerca & Sviluppo, l’ascolto e la consulenza riservata ai propri utilizzatori, lo è all’interno del suo mercato.

Per quanto riguarda i diritti Tv: hanno partecipato alle trattative private Eleven, Eurosport, Mediapro, Perform, Rti-Mediaset e Sky, si stabilirà il 29 l’assegnazione. La Lega si aspetta un incremento dell’incasso è probabile che venga accontentata proprio con un’offerta combinata tra più operatori e con un ritorno delle gare anche di domenica.

