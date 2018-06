ASCOLI PICENO – Appuntamento con il Festival dell’Appennino.

Domenica 24 giugno, ore 8.30 all’Eremo di San Marco di Ascoli Piceno: “Cecco’s Last Refuge”



Il Festival propone un’escursione all’Eremo di San Marco con la prima performance teatrale in inglese della stagione a cura della compagnia teatrale del Festival: lo spettacolo si intitola “Cecco last refuge” (“L’ultimo rifugio di Cecco”) ed è di Cesare Catà, con la regia di Christian Mosca.



Il programma :

ore 08.30 Ritrovo a Porta Cartara di Ascoli Piceno

ore 08.45 Partenza escursione per l’eremo di San Marco

ore 11.00 “Cecco last refuge” (l’ultimo rifugio di Cecco) di Cesare Catà – Regia Christian Mosca. Spettacolo in lingua Inglese a cura della compagnia del Festival dell’Appennino

ore 11.30 Intervento in lingue inglese “Diane Murphy presents Cecco d’Ascoli” (intervento in lingua inglese da parte della traduttrice dell’Acerba)

ore 11.45 Laboratorio a cura dell’Ecomuseo Monte dell’Ascensione “Spagiria: dividere per unire”

ore 12.00 Partenza per rientro a Porta Cartara

Info utili, equipaggiamento.

obbligatori: scarponi trekking;

consigliati: giacca impermeabile, indumenti di ricambio, borraccia (visto il caldo di buona capacità) o bottiglie pet, zaino media capacità, pila frontale;

facoltativi: bastoncini;

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 19 volte, 19 oggi)