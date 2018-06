La Griffe, capi Made in Italy, da 30 anni produttore di maglieria tecnica per forze armate, forze dell’ordine e vigili del fuoco e gli stabilimenti di Piceno Surgelati. Il gruppo nell’ultimo decennio è diventato una realtà leader

ASCOLI PICENO – Il 22 giugno il Governatore regionale era nel nostro territorio.

Il Presidente delle Marche, Luca Ceriscioli, ha visitato due aziende del Piceno.

L’azienda La Griffe, capi Made in Italy, da 30 anni produttore di maglieria tecnica per forze armate, forze dell’ordine e vigili del fuoco e gli stabilimenti di Piceno Surgelati: “Il gruppo nell’ultimo decennio è diventato una realtà leader nel settore della coltivazione e della lavorazione degli ortaggi” afferma in una nota il Governatore.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 23 volte, 23 oggi)