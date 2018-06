ASCOLI PICENO – Sono stati consegnati questa settimana i lavori per la messa in sicurezza del versante, del corpo stradale e delle opere di sostegno della strada provinciale n. 89 Valfluvione. L’intervento, che rientra nel piano Anas – Provincia delle attività di ripristino post sisma, ha un importo complessivo di circa un milione e 387 mila euro e consentirà, una volta ultimato, di riaprire il tanto atteso collegamento diretto Montegallo – Arquata. Il tratto interessato dal cantiere è quello che va dal Km. 16+900 in prossimità di Valle Orsara, al Km. 23+400 S.P. n. 34 Forca di Presta.

La Provincia si era impegnata, anche su sollecitudine del sindaco di Montegallo Sergio Fabiani e della Presidente del Cai di Ascoli Paola Romanucci, a monitorare con grande attenzione lo stato dei lavori di competenza dell’Anas su questa arteria provinciale fondamentale per il comprensorio del Vettore e per tutta la zona montana con evidenti implicazioni turistiche, economiche ed ambientali.

Il 22 giugno sono inoltre iniziati numerosi lavori di manutenzione ordinaria, circa 15 interventi dell’importo di 40 mila euro nella zona uno di mobilità in cui sono suddivise le strade di competenza provinciale. L’area interessata dalle opere comprende gran parte del territorio montano, in particolare i comprensori di Acquasanta, Montegallo, Roccafluvione, Arquata del Tronto, Montemonaco e Comunanza.

Tra le attività previste vi sono la fornitura e posa in opera di nuovi guardrail, la pulizia delle zanelle, la realizzazione di nuovi tombini e spurgo di quelli esistenti, il taglio di piante danneggiate e potenzialmente pericolanti, nuove canalizzazioni per le acque reflue, apposizione di new jersey e sistemazione di muri di guardia e contenimento a confine delle strade provinciali.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 13 volte, 13 oggi)