MONTEGRANARO – E’ iniziata venerdì 22 giugno la ventesima edizione del Veregra Street Festival di Montegranaro, una delle più grandi ed importanti kermesse italiane di arte di strada che si svolgerà sino a sabato 30 giugno 2018.

Nel terzo giorno di programmazione, domenica 24 giugno, ci saranno tantissimi spettacoli a rappresentare le più svariate arti di strada con tanto circo contemporaneo e molti artisti stranieri tra i quali i clown cileni Karcocha e El Kote, musica con il dj set di Dj Yallo Selecta in Piazza Mazzini per i più giovani a partire dall’una di notte e Vago Bartwosky al Campo dei Tigli, il Veregra Food con ampi spazi dedicati allo street food ed al cibo della tradizione, Grano&Luppolo al campo dei tigli con pizze e birre ascoltando concerti, il Veregra Market con aziende d’eccellenza nel panorama agroalimentare e dell’artigianato artistico del territorio, eventi organizzati da associazioni cittadine, un grande parco gonfiabili per i piccoli e lo Yoga Street.

Alle ore 21:30 ci sarà l’inaugurazione del grande murales disegnato dall’artista Zed1 sulla facciata posteriore del Teatro La Perla con la danza verticale della Compagnia dei Folli e alle 22:30 in Piazza Leopardi il Gran Galà della Magia a cura del Club Prestigiatori del Fermano.

Inaugurazione del grande murales e spettacolo di danza verticale della Compagnia dei Folli

Per festeggiare il traguardo dei venti anni si è pensato ad alcune creazioni ed eventi speciali, come il grande murale disegnato sulla facciata posteriore del Teatro La Perla – sul lato di Viale Gramsci – da parte di Marco Burresi in arte ZED1, artista polivalente che riesce a passare con disinvoltura dalla parete alla tela e che, con uso sapiente della tecnica a spra, riesce ad ottenere armoniose nuance quasi fossero acquerelli.

Il murale è stato realizzato con il supporto dell’azienda GV3 Venpa, sponsor tecnico di questa edizione con gru e piattaforme aeree necessarie alla realizzazione dell’opera e all’illuminazione degli spettacoli in diverse location.

L’inaugurazione del murales, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale come opera di riqualificazione urbana, era prevista nella giornata inaugurale del 22 giugno ma, a causa della pioggia, è stata rinviata a domenica 24 giugno alle ore 21:30 con uno spettacolo di danza verticale creato ad hoc dalla Compagnia dei Folli e coprodotto dal Festival.

La Compagnia dei Folli, storica ma innovativa compagnia italiana che dal 1984 si dedica al teatro di strada e d’immagine, trasporterà il pubblico condurrà il pubblico davanti al murales con azioni sceniche spettacolari con l’uso di fuoco, attori su trampoli, danzatori e acrobati.

Gli altri spettacoli

Le compagnie ospiti del Veregra Street Festival sono tutte professioniste e provenienti da molte parti del mondo.

Tra i numerosi ospiti stranieri di domenica 24 giugno ci saranno diversi artisti dalla Spagna: il clown Adrian Schvarzstein con l’irriverente Green Man che girerà per la città importunando allegramente chiunque gli passi davanti e con la performance itinerante Arrived insieme alla attrice lituana Jurate Širvyte-Rukštele; la Potato Omelette Band con uno spettacolo comico-musicale e la compagnia circense Trespertè con pazzesche evoluzioni acrobatiche e bellissime macchine sceniche.

Ci sarà poi dal Brasile il burattinaio Catin Nardi, l’originale teatro dei piedi dell’argentina Veronica Gonzalez e il duo tedesco-argentino Los Filonautas con un nuovo spettacolo di danza su filo teso, in prima nazionale e coprodotto dal Festival.

Alcuni spettacoli rientrano nella sezione PIC Festival, proposta all’interno del più ampio contenitore del progetto europeo “Poetic Invasion of the Cities”, di cui il Comune di Montegranaro è capofila con partner di Romania, Germania e Belgio. Maggiori info in www.poeticinvasion.eu

Per la sezione PIC nei primi tre giorni di festival è ospite la scoppiettante Fanfara Di Cozmesti dalla Romaniacon musica popolare itinerante e due bravissimi clown cileni, El Kote e l’incredibile Karcocha che porta la sua coinvolgente e esilarante follia in alcune protette location del festival ma anche tra le strade aperte al traffico e gli automobilisti della città, interagendo con chiunque e con qualsiasi cosa attraversi la sua strada, persone, animali, macchine, moto, camion.

Tra le numerose compagnie italiane ci saranno i cantastorie-cuochi Claudio e Consuelo, lo spettacolo di teatro di fuoco della compagnia Il Drago Bianco e tantissimo circo contemporaneo con Milo&Olivia, Alessandro Maida, Silvia Martini e Mario Levis.

Per i giovanissimi, a partire dall’una di notte in piazza Mazzini ci sarà il dj set di Dj Yallo Selecta organizzato dall’associazione Città Vecchia Young. La musica ci sarà anche con Andrea Bartolini, in arte Vago Bartowsky, al Campo dei Tigli artigiano di canzoni. Sono chitarrista compositore ed autore di testi semi-seri, ironici, impegnati…

Il Veregra Food, il Veregra Market, lo Yoga, il Parco Gonfiabili e altre iniziative

Dal 2013 il Festival propone anche con successo la sezione Veregra Food con eccellenze enogastronomiche del cibo della tradizione e del cibo di strada regionale, nazionale e internazionale. Nel centro storico alcune associazioni proporranno il cibo della tradizione locale e in viale Gramsci viene proposto il “cibo di qualità su ruote”, street food con van, truck e furgoni provenienti da diverse regioni d’Italia ed attrezzati per il confezionamento e la vendita di tante specialità italiane e straniere.

Si potranno gustare crepes, birre artigianali e ottimi vini, pizze, primi piatti, fritti misti, panini e hamburgers, olive all’ascolana, arrosticini, la Crescia di Urbino, ravioli alla piastra gelati, dolci e tipicità brasiliane.

Inoltre, al Campo dei Tigli ogni sera c’è Grano&Luppolo con pizze e birre accompagnato da musica dal vivo.

Quest’anno il Festival con il Veregra Market riscoprirà via Solferino, piazza Leopardi e piazzetta Bassi con 27 aziende d’eccellenza nel panorama agroalimentare e dell’artigianato artistico del territorio che saranno presenti con i loro stand grazie alla collaborazione con la Cna, con la Confederazione Produttori Agricoli delle Marche e anche con alcuni privati che apriranno le loro porte per l’allestimento di piccole esposizioni.

Tra le altre iniziative ci saranno il Puffy Park, un grande parco gonfiabili per i piccoli al Campo dei Tigli e lo Yoga Street al Campo Boario con Yoga bimbi dalle ore 18 e lezione di Anada Yoga dalle ore 20.

La mostra fotografica “Uniti da un filo di paglia” ed il festival “Teatrando di Paglia”

Nella saletta d’arte di Piazza Mazzini si può visitare la mostra fotografica “Uniti da un filo di Paglia” con alcune delle più belle foto scattate durante l’edizione zero di “Teatrando di Paglia” che si svolse un anno fa in un’unica giornata.

La prima edizione del Festival “Teatrando di Paglia” si svolgerà nei giorni 13, 14 e 15 luglio nelle bellissime colline che uniscono Monte San Giusto e Montegranaro, organizzato insieme dai due Comuni e dagli organizzatori dei due grandi festival, il Clown&Clown ed il Veregra Street. Tre giorni in mezzo alla natura tra canzoni, poesie, concerti e momenti conviviali con street food, giochi per i bambini, degustazioni di eccellenti vini della zona e osservazioni astronomiche per un nuovo festival del “BuonStareInsieme”.

Il Veregra Children dal lunedì 25 a mercoledì 27 giugno

Da lunedì 25 a mercoledì 27 giugno si svolgerà la sezione “Veregra Children”, organizzata in collaborazione con il festival Marameo, interamente e particolarmente dedicata a bambini, ragazzi e famiglie con laboratori, mostre, installazioni circensi e spettacoli che si svolgeranno al Teatro La Perla e all’aperto in spazi protetti.

Tutti gli spettacoli del Veregra Street sono adatti ad un pubblico di tutte le età ma con la sezione Veregra Children si intende dare spazio, dalla scorsa edizione, soprattutto al “teatro ragazzi” con spettacoli presentati anche in teatro.

Tra gli artisti ci sarà anche il burattinaio brasiliano Catin Nardi, già presente nella programmazione in strada del primo fine settimana, che presenterà un nuovo spettacolo e condurrà un laboratorio di marionette per bambini che utilizzeranno bottiglie di plastica ed altro materiale di riciclo.

