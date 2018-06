ASCOLI PICENO – Martedì 26 giugno saranno pubblicate tutte le informazioni su accessi, viabilità, parcheggi, mobilità alternativa e mappa dell’evento del primo luglio a Forca di Presta.

Prima tappa di “RisorgiMarche” 2018 con protagonista Piero Pelù. Il Festival, ricordiamolo, è stato ideato da Neri Marcorè lo scorso anno per rivitalizzare le zone marchigiane dopo gli eventi sismici del 2016.

Per questo concerto sarà obbligatorio richiedere un Pass gratuito per il parcheggio per auto e moto: le modalità saranno pubblicate nel sito di RisorgiMarche e su tutti i canali social ufficiali. Considerata la limitata disponibilità di parcheggi, vi invitiamo sin da ora ad ottimizzare il numero di passeggeri presenti all’interno di ciascun mezzo.

Molte aziende, inoltre, stanno proponendo autonomamente pacchetti di viaggio tramite autobus (saranno ammessi solo i mezzi accreditati). “Consigliamo vivamente di organizzarvi attraverso i link che pubblicheremo nella stessa giornata di martedì” affermano gli organizzatori di ‘RisorgiMarche’ 2018.

