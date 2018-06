Sul luogo i Vigili del Fuoco per lo spegnimento delle fiamme. Rilievi dell’incidente affidati alle Forze dell’Ordine

FERMO – Brutto sinistro il 24 giugno.

A Fermo, per cause in fase di accertamento, sì sono scontrate auto e moto.

I mezzi hanno preso fuoco dopo l’impatto.

Sul posto il personale sanitario del 118 per le cure mediche alle persone rimaste coinvolte. Il centauro è stato portato in ospedale per accertamenti.

Sul luogo i Vigili del Fuoco per lo spegnimento delle fiamme.

Rilievi dell’incidente affidati alle Forze dell’Ordine.

