ASCOLI PICENO – E’ Marco Olori il nuovo presidente dell’Associazione “Il Carnevale di Ascoli”, dopo le votazioni per il rinnovo di tutte le cariche conclusesi in serata a Palazzo dei Capitani dopo l’assemblea.

I votanti sono stati complessivamente 144 oltre ad una scheda nulla. Come detto, Marco Olori, già nel direttivo uscente, è risultato eletto presidente con 130 voti. Il consiglio direttivo, che per la prima volta sarà connotata da una maggioritaria presenza femminile, risulta così composto: Luigia Rossi Brunori 98 voti, Pino Presciutti 96 voti, Lucio Sermarini 95 voti, Giuseppe Pizi 95 voti, Daniela Matalucci 94 voti, Barbara Tomassini 91 voti, Flavia Cenciarini 84 voti, Italo Ranalli 81 voti e Alessandra Porri 67 voti.

Sono stati eletti probiviri Paolo Di Benedetto (con 112 voti), Enrico De Santis (con 110 voti) e Federico Forlini con 1098 voti.

I revisori eletti, invece,sono Stefano Traini (con 115 voti), Marcello Fioravanti (con 89 voti) e Gianluca Iachetti (con 64 voti). Revisori supplenti: Stefano Marozzi (47 voti) ed Enrico Angelini Marinucci (27 voti).

Un ringraziamento va agli scrutatori, Armando Bianchini (presidente), Paola Rella e Sandro Alfonsi.

“Ringrazio per la fiducia – ha commentato a conclusione delle votazioni il neo presidente Marco Olori – e ora dobbiamo lavorare tutti insieme per far crescere ulteriormente questo nostro Carnevale che può essere sempre più importante per la nostra città e il territorio. L’impegno e la grande passione, come sempre, non ci mancheranno”.

