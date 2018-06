Artista noto al pubblico ed agli addetti del settore, per essere il primo artista nella discografia italiana ad utilizzare l’iPhone per comporre, registrare, mixare e quindi produrre per intero la propria musica

ASCOLI PICENO – Il Comune di Ascoli Piceno ha concesso il Patrocinio e l’utilizzo del teatro Ventidio Basso (compreso la sala danze) per la realizzazione del videoclip “Say Goodbye” di Be a Bear, artista noto al pubblico ed agli addetti del settore, per essere il primo artista nella discografia italiana ad utilizzare l’iPhone per comporre, registrare, mixare e quindi produrre per intero la propria musica.

Be a Bear, ovvero Filippo Zironi, ha esordito nel 2016 con “Push-e-bah” e, dopo un ep nel 2017, lo scorso 4 maggio ha pubblicato il nuovo album “Climb Your Time”, fuori per La Fame Dischi.

Proprio da quest’ultimo è tratto “Say Goodbye”, singolo realizzato con Victor di cui vi presentiamo oggi, 25 giugno, il video in anteprima prodotto dall’Associazione Defloyd. (CLICCA QUI).

