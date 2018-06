ARQUATA DEL TRONTO – Prosegue “Brumotti per l’Italia”, il tour di 19 giorni e oltre 2.600 km partito lunedì 18 giugno da Livigno (SO) e patrocinato dal FAI – Fondo Ambiente Italiano, di cui Brumotti è ambasciatore, in cui l’inviato di Striscia la notizia Vittorio Brumotti va alla scoperta dell’Italia più bella e di numerosi luoghi del FAI, da Nord a Sud, in sella alla sua bicicletta.

Dopo aver girato Lombardia, Piemonte, Liguria e Toscana, l’inviato di Striscia visiterà anche alcune delle zone colpite dagli ultimi terremoti: martedì 26 giugno partirà da Assisi (PG) e, dopo una tappa di 128 km e 1300 metri di dislivello, nel tardo pomeriggio arriverà ad Arquata del Tronto (AP) dove ad attenderlo ci saranno il Sindaco Aleandro Petrucci, il Vicesindaco Michele Franchi, la Presidente Regionale FAI Marche Alessandra Stipa Alesiani, oltre a cittadini e volontari del FAI.

Vittorio Brumotti trascorrerà poi la notte in uno dei moduli abitativi provvisori dove vivono centinaia di persone che hanno visto le loro case distrutte o rese inagibili a seguito delle scosse del 2016. Inoltre la mattina di mercoledì 27 giugno, prima di ripartire per Tivoli (RM), tappa successiva del suo viaggio su due ruote, verrà condotto in via straordinaria nella zona rossa della frazione di Capodacqua e all’Oratorio della Madonna del Sole, risalente al XVI secolo e luogo simbolo dell’identità locale, gravemente danneggiato nel terremoto del 24 agosto 2016 e nelle successive scosse. Subito dopo il terremoto il FAI ha stimolato le istituzioni per la messa in sicurezza dell’edificio, realizzata da Protezione Civile e MiBACT, e ha lanciato una raccolta fondi straordinaria, tuttora in corso, per il suo restauro e per il recupero dei suoi affreschi. A seguito dei numerosi sopralluoghi dei tecnici del FAI, le analisi diagnostiche propedeutiche alla formulazione di un progetto di consolidamento e restauro sono ora in fase di ultimazione.

È possibile seguire in diretta il viaggio dell’inviato del Tg satirico di Antonio Ricci attraverso i suoi account ufficiali Instagram (@brumottistar) e Facebook (Abbombazza 100% Brumotti), sui quali Brumotti caricherà foto e video per raccontare le tappe e i momenti più salienti. L’hashtag ufficiale è #brumottixitalia. È inoltre possibile rivedere foto e video, oltre a visionare dati e informazioni, di ogni tappa sul sito www.brumottixitalia.it.

Il percorso, ideato da Vittorio Brumotti, campione del mondo di bike trial nel 2006 e detentore di 10 Guinness World Records™, resterà percorribile da tutti i ciclisti. Alla fine del tour, che terminerà il 6 luglio al Giardino della Kolymbethra, Bene del FAI nella Valle dei Templi di Agrigento, dopo circa 113 ore sui pedali e 20mila metri di dislivello, la bicicletta di Brumotti sarà messa all’asta e il ricavato devoluto all’associazione Famiglie SMA.

Il progetto “Brumotti per l’Italia” è realizzato in collaborazione con Vodafone, Intesa Sanpaolo e APT Livigno. Un ringraziamento particolare va inoltre a tutti i partners che forniranno il loro supporto durante il viaggio, tra i quali EICMA – Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo, BeOn Sport, PEdALED, Brooks, Incomedia, FSA-Vision, Suomy e NRC occhiali.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 93 volte, 93 oggi)