Sul posto il personale sanitario del 118 per gli accertamenti e i Vigili del Fuoco per la rimozione del mezzo. Anche le Forze dell’Ordine sul posto per i rilievi

FERMO – Incidente nel primo pomeriggio del 25 giugno.

A Fermo una donna, per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, ha perso il controllo del mezzo ed è finita contro il guard rail: il mezzo è rimasto letteralmente trafitto dal pezzo imponente di metallo.

Per fortuna la conducente è rimasta praticamente illesa dal sinistro. Era da sola all’interno del mezzo. Sul posto il personale sanitario del 118 per gli accertamenti e i Vigili del Fuoco per la rimozione del mezzo.

