COLLI DEL TRONTO – Lunedì 18 giugno, in Consiglio comunale, è stato approvato dalla maggioranza il nuovo Piano Regolatore di Colli del Tronto in Consiglio comunale.

Dopo 2 anni in mezzo di intenso lavoro in cui l’Amministrazione comunale, insieme all’Assessore Fabio Morganti, ha raccolto tutte le proposte che arrivavano ai cittadini, è stato consegnato il tutto all’ingegner D’Angelo e al geologo Colletta.

Il nuovo Piano regolatore prevede un piano di recupero delle vecchie case e piccole modifiche a progetti approvati 17 anni fa e mai partiti.

Inoltre, è stata data la possibilità ai cittadini di richiedere la trasformazione delle aree edificabili in aree agricole laddove si pagassero somme altissime in lotto in cui di fatti non era possibile costruire.

La cubatura a cui hanno rinunciato i cittadini è stata riutilizzata in 3 zone in cui ora si può costruire, nel rispetto dei principi della sostenibilità ambientale.

Previsti interventi sulla circolazione stradale per la sicurezza.

Durante la votazione in Consiglio comunale, gli assessori Leo Crocetti e Doriana Carosi sono usciti dall’aula perché parte in causa, visto che venivano toccate alcune zone che coinvolgevano dei loro parenti. Assente, invece, il Consigliere Federico Verdecchia. La minoranza si è astenuta senza presentare una contro proposta.

Il termine ultimo per presentare delle osservazioni sarà agosto, e nel caso ci fossero, l’Amministrazione avrà tempo fino a marzo prossimo per rispondere e poi approvare definitivamente il nuovo Piano regolatore.

“Dopo 20 anni, finalmente, Colli ha il suo Piano regolatore – commenta soddisfatto il Sindaco Andrea Cardilli – Dopo le amministrazioni passate che, pur spendendo soldi per i tecnici, non hanno portato a termine il lavoro, noi ci siamo riusciti. Ringrazio, per questo, l’ingegner D’Angelo e il geologo Colletta”.

