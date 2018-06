Inutili i soccorsi del 118. Sul luogo Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale di San Benedetto. E’ in fase di accertamento la dinamica del sinistro

OFFIDA – Tragedia all’alba del 26 giugno.

Intorno alle 5.30, sulla strada Collecchio, il vecchio tratto che unisce Offida a Castel di Lama, un’auto per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale di San Benedetto è finita contro una pianta.

Purtroppo il conducente, un 25enne della zona, è deceduto: inutili i soccorsi del 118 giunti sul posto.

Sul luogo anche i Vigili del Fuoco in ausilio. La vittima è Dario Troiani, un ragazzo molto conosciuto e stimato ad Offida e dintorni.

