ASCOLI PICENO – Nel capoluogo sono state istituite delle aree di sosta a tempo ed alla regolamentazione delle aree di cario/scarico, così come disciplinate dall’ordinanza n. 538 del 24 aprile 2018 ed ubicate in Via D. Angelini, Via XX Settembre, Piazza Simonetti, Corso Trento e Trieste:

– le aree di sosta a tempo, dove la sosta è consentita per la durata massima di sessanta minuti, risultante dall’apposizione del disco orario, sono operative tutti i giorni, sia feriali che festivi, nella fascia oraria 9 – 19, mentre, nella fascia 19 – 9, sono riservate alla sosta dei residenti ZTL 1, 2, 3 ed autorizzati;

– le aree di carico e scarico, dove la sosta è consentita per la durata massima di trenta minuti, risultante dall’apposizione del disco orario, sono operative tutti i giorni feriali nella fascia oraria 8 – 18, mentre, i giorni festivi e nella fascia oraria 18 – 8 sono riservate alla sosta dei residenti ZTL 1, 2, 3 ed autorizzati;

Sarà necessario esporre sempre il disco orario. Fuori dagli orari indicati e per tutta la notte, i medesimi stalli saranno riservati esclusivamente ai residenti. Per individuare i posteggi e la disciplina di utilizzo, si prega la cittadinanza di controllare con attenzione i cartelli segnaletici verticali.

Per agevolare i cittadini, il Comune di Ascoli ha diramato un video tutorial. Eccolo qui.

Nuovi spazi di sosta gratuita in centro storico (via Angelini, Via XX settembre e corso Trento e Trieste). Istruzioni per l’uso. #nonscordareildiscorario. Posted by Comune di Ascoli Piceno on Tuesday, 26 June 2018

