ASCOLI PICENO – Chi sarà il presidente del Picchio ancora non si sa, continuano le indiscrezioni sulla nuova trattativa con Candeloro, ingegnere e e imprenditore abruzzese fondatore della ditta idraulica I.M.M Hydraulics Spa. L’imprenditore è già proprietario del Francavilla, società calcistica che milita in serie D.

Già al punto di entrare in società col Pescara, e poi nel Teramo, ha dichiarato al Corriere dello Sport di non voler solo rilevare l’Ascoli ma di avere in mente un progetto più ampio che potrebbe essere divulgato in conferenza stampa durante la prossima settimana.

