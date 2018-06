Il mister verrà presentato, insieme al suo staff, lunedì 2 luglio in conferenza stampa. Negli ultimi tre anni ha ottenuto risultati importanti con il quartiere di Ascoli

ASCOLI PICENO – Nuova avventura per un tecnico che ha fatto molto bene nel nostro territorio.

Parliamo di mister Nico Stallone: dopo aver allenato negli ultimi tre anni in serie D il Monticelli, ottenendo risultati importanti nonostante la retrocessione in Eccellenza quest’anno, è pronto a trasferirsi in Abruzzo.

Allenerà il Real Giulianova: la squadra giugliese sta risorgendo dalle proprie ceneri dopo il fallimento di qualche anno fa. Nella stagione 2017-18 ha vinto il campionato di Eccellenza ed è pronta ad affrontare la serie D. Lunedì 2 luglio. verrà presentato l’intero staff tecnico alla stampa.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 41 volte, 41 oggi)