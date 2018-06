Martedì prossimo, a bordo di una vettura Formula E, a emissioni zero, Max Gazzè girerà un video promozionale su Ascoli percorrendo le strade cittadine.

Il progetto è realizzato dal Comune di Ascoli Piceno in collaborazione con Hp Composites e il Gruppo sportivo dilettantistico A.C. Ascoli Piceno organizzatore del Trofeo Coppa Paolino Teodori.

Innovazione e cultura: il binomio che identifica la città di Ascoli Piceno. La città delle Cento Torri quest’anno ha scalato le vette della classifica stilata dal Sole 24 ore sulla qualità della vita raggiungendo il 15° posto nella categoria “Lavoro e Innovazione”. Un tessuto economico in continuo movimento che ha visto diminuire il tasso dei disoccupati e crescere invece il numero delle start up nate nel territorio.

HP Composites, oramai un leader nella lavorazione dei materiali compositi avanzati in fibra di carbonio, ha contribuito in maniera attiva alla creazione di nuovi posti di lavoro oltre ad essere protagonista nel campo dell’innovazione.

La volontà, in questa occasione, è quella di poter unire quest’ultima con la storia di Ascoli Piceno attraverso un video che possa promuovere la cultura, le bellezze della città e la nuova frontiera nel settore Motorsport. Sempre più di frequente si parla di vetture ad emissioni zero e dal 2014 è nato un campionato dedicato a veicoli spinti da motori elettici: la Formula E. Questo veicolo, per cui HP Composites produce l’intera carrozzeria, passeggerà per il centro storico di Ascoli Piceno mostrando le bellezze e la storia della città. A guidare l’auto un testimonial d’eccezione, il cantautore e pilota per passione Max Gazzè. La vettura seguirà un percorso che permetterà di toccare i punti di interesse storico-culturali come Piazza Arringo, Piazza del Popolo, Il Ventidio Basso e alcuni vicoli caratteristici del centro storico.

Nello specifico saranno coinvolte le seguenti arterie stradali: Corso Vittorio Emanule II, Viale A. De Gasperi, Piazza Arringo, Corso Trento e Trieste angolo via Cino del Duca, Via Cino del Duca, Piazza del Popolo, Corso Mazzini angolo via del Trivio, Via Benedetto Cairoli, Piazza Ventidio Basso. I suddetti circuiti cittadini saranno interdetti temporaneamente alla circolazione veicolare.

“Il video sarà divulgato con le risorse dell’ITI Aree Urbane” – ha commentato il Sindaco Castelli – sulla base di una piano di promozione della nostra Città che coinvolgerà le più importanti piattaforme di comunicazione, digitali e non, sul piano nazionale. Ascoli città della cultura e dell’innovazione: questo un binomio che sintetizza al meglio lo slogan che ha accompagnato l’ITI e cioè “from past to Smart”. Ringrazio il dottor Abramo Levato di HP composites per la grande disponibilità manifestata nei confronti della Città “

