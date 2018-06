Era conosciuto e stimato nel Borgo Piceno ma non solo. Amici e familiari si sono stretti intorno ai genitori e parenti per la funzione religiosa

OFFIDA – Pomeriggio difficile, quello del 27 giugno.

Ad Offida, nella Chiesa del Bernardo si sono svolti i funerali del 25enne Dario Troiani, deceduto a causa dell’incidente all’alba del 26 sulla strada che unisce Castel di Lama e Offida: con l’auto è finito contro un albero mentre stava tornando a casa, purtroppo vani i soccorsi dal personale sanitario del 118.

Tante le persone accorse in chiesa per un ultimo saluto al ragazzo, conosciuto e stimato ad Offida ma non solo. Amici e familiari si sono stretti intorno ai genitori e parenti per l’ultimo saluto.

