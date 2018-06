ASCOLI PICENO – L’Associazione Studentesca “Atelier_1” della Scuola di Architettura e Design “Eduardo Vittoria” di Ascoli Piceno, con il contributo per le attività culturali, sociali e ricreative per gli studenti dell’Università di Camerino e del Consorzio Universitario Piceno organizza il prossimo 5 luglio “fuoriscala”, un evento preludio al venticinquesimo anno di fondazione della Scuola. Animerà la serata un Talk presentato da Stefano Tisi con Daniele Incicco e Alessandro Charlie Mariani de La Rua.

L’evento sarà inoltre occasione per la Scuola di Architettura e Design di aprire le proprie porte ai curiosi che parteciperanno con le esposizioni dei progetti dei workshop di architettura ed i prototipi degli studenti di design realizzati durante i laboratori didattici. fuoriscala e tutta la Scuola di Architettura e Design vi aspettano dunque giovedì 5 luglio 2018 dalle ore 18.30 ad Ascoli Piceno presso la sede Sant’Angelo Magno della SAAD in viale delle Rimembranze per un OPEN DAY assolutamente inedito.

L’evento fuoriscala è patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno in collaborazione con Nonsolomusicaproduzioni, MAD Events sponsorizzato da Celani Print Service

