ASCOLI PICENO – Nel pomeriggio di ieri nel centro storico, precisamente in Piazza Roma gran paura per un il crollo di una gru sopra ad un’auto in sosta intorno alle 17.30. Nessun ferito in quanto nell’auto, una Mercedes, non c’era nessuno in quel momento.

Dopo il gran boato sono stati chiamati e sono intervenuti i vigili del fuoco, si sono registrati notevoli disagi alla alla viabilità ora si dovranno accertare le cause dell’accaduto e le eventuali responsabilità.