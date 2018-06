ASCOLI PICENO – In attesa di conoscere il futuro della società bianconera, si intravedono i primi movimento di mercato. Dopo un finale di stagione in ombra per Ivan Lanni si potrebbe pensare ad una partenza, come riporta La Gazzetta dello Sport, non è escluso uno scambio di portiere tra Ascoli e Avellino, con l’arrivo in bianconero di Luca Lezzerini.

Domani alle ore 12 si tiene l’Assemblea della Lega B a Milano, in via Rosellini. All’ordine del giorno, principalmente, i diritti audiovisivi del triennio 2018-2021 con gli aggiornamenti e l’esito della procedura di commercializzazione delle dirette a pagamento.

Si parlerà quindi di mutualità di sistema e di marketing associativo che anticiperanno, nel programma di lavori, le comunicazioni del presidente e le informative del direttore generale.

