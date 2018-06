ASCOLI PICENO – L’Ascoli Picchio FC 1898 S.p.A. comunica che in data odierna è stata formalizzata la risoluzione consensuale del contratto con il portiere Michael Agazzi, giunto nel Club di Corso Vittorio nel mercato di gennaio. La Società bianconera saluta con affetto Michael e lo ringrazia per il contributo fornito nella seconda parte della stagione ai fini della conquista della salvezza.

Il portiere ex Cagliari e Milan era arrivato a gennaio in uno scambio con l’Alessandria (militante in serie C) che aveva portato in piemonte Ragni. Agazzi ha subito preso il posto da titolare fisso e ha contribuito in maniera importante alla salvezza del Picchio.

