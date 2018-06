ASCOLI PICENO – Rilancio economico delle aree colpite dal sisma, 10 milioni Por Fesr per gli investimenti delle imprese. Bora: “Rivitalizzare il tessuto produttivo delle aree interne creando nuove opportunità di lavoro e di investimento”

La Regione Marche stanzia altri 10 milioni di euro del Por Fesr 2014-2020 per il rilancio e la crescita economica delle aree colpite dal sisma. Dopo i 15 milioni assegnati per rivitalizzare le filiere produttive (domande dal 3 settembre al 31 ottobre 2018 – Bur 28 giugno 2018), un secondo bando – in uscita sul Bur del 5 luglio – sostiene gli investimenti delle imprese per favorire nuovi insediamenti produttivi, l’ammodernamento, la ristrutturazione e la diversificazione dei prodotti e dei processi aziendali.

Le domande andranno presentate dal 10 settembre prossimo, fino all’esaurimento dei fondi disponibili. Sono interessate le micro, piccole e medie imprese localizzate nei comuni terremotati che dovranno realizzare investimenti con impatto positivo in termini energetici, rispetto dell’ambiente e una significativa ricaduta occupazionale.

“L’intervento intende valorizzare le vocazioni produttive dell’area colpita dal terremoto con una particolare attenzione agli ambiti individuati dalla Regione nella strategia di specializzazione intelligente – evidenzia l’assessora alle Attività produttive, Manuela Bora – In una fase critica dell’economia delle aree interne, aggravata dal sisma, intendiamo rivitalizzare il tessuto produttivo, favorendo la ripresa e lo sviluppo, anche in chiave innovativa, delle attività preesistenti, agevolando contemporaneamente l’attrazione di nuove opportunità di lavoro e di investimento

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 4 volte, 4 oggi)