ASCOLI PICENO – Il Centro Commerciale Città delle Stelle torna, dal 1 luglio al 28 agosto, ad offrire il cinema di qualità presso il Multiplex del Centro Commerciale, alla portata di tutti coloro i quali amano le atmosfere irripetibili del grande schermo e, soprattutto, a portata…d’estate, perché perfettamente compatibile con una giornata tipo di vacanza: le proiezioni, infatti, si svolgeranno alle 20.30 e alle 23.00, in alcuni casi alle 21.30, sabato e domenica anche alle 17.45. Tutti i film sono in promozione a due euro, quelli in 3D a quattro euro.

Le informazioni complete sulla programmazione sono su www.multiplexdellestelle.it ma scopriamo meglio la programmazione di luglio.

Programmazione:

Dal toro Ferdinand al Premio Oscar

Dal 1 al 3 luglio, verrà proiettato Ferdinand, cartone ideato dai creatori de “L’era Glaciale”: la storia di un toro mite che, strappato alla sua esistenza tranquilla, sarà costretto alla vita della corrida finché i nuovi amici della fattoria non riusciranno a farlo tornare a casa. In sala c’è anche la commedia all’italiana Poveri ma Ricchissimi, con Christian De Sica ed Enrico Brignano: i Tucci di Torresecca, questa volta, hanno una nuova passione, la politica.

Vincitore del Premio Oscar per la miglior sceneggiatura non originale, Chiamami con il tuo nome (proiezione alle 21.30) è tratto dal romanzo di Andrè Aciman: un racconto sensuale e trascendente sul primo amore.

Dal 4 al 7 luglio, al Multiplex delle Stelle c’è un film che non ha bisogno di presentazioni: Avengers: Infinity War (ore 21.30). Per chi non ama il genere fantasy, l’invito ad Una Festa Esagerata, la commedia con Vincenzo Salemme: a casa Parascandolo si prepara una festa grandiosa per il diciottesimo compleanno della figlia di Gennaro e Teresa, ma il vicino muore…come si fa una festa quando nello stesso condominio c’è un morto? Un quesito che non sfiorerà affatto tutti coloro i quali vorranno vedere Gary Oldman, vincitore del Premio Oscar come Attore Protagonista, nei panni di Winston Churchill ne L’ora più buia (ore 21.30).

Tre cartelloni per avere giustizia.

Dall’8 all’11 luglio, tra i film in programmazione c’è Tre Manifesti ad Ebbing, Missouri (ore 21.30): una madre, stanca di non vedere progressi nelle indagini per la morte di sua figlia, stampa tre cartelloni pubblicitari e li fa affiggere all’ingresso del paese, per stimolare lo sceriffo. Il suo gesto produrrà un’emozionante reazione a catena in tutta la città. Una follia di ben altro tipo è quella della commedia Benedetta Follia, con Carlo Verdone regista e attore. Guglielmo, uomo virtuoso, viene lasciato dalla moglie che lo tradisce con la commessa. Luna, la nuova commessa, lo iscrive ad una App hot. Coco è il cartone Disney che ha per protagonista il piccolo Miguel, musicista nonostante l’opposizione dei suoi familiari.

In Giappone con Lara.

Uno dei film in programmazione dal 12 al 15 luglio è il nuovo Tomb Raider con Alicia Wikander, Dogman è la pellicola di Matteo Garrone ambientata in una periferia italiana, una storia di riscatto per Marcello, uomo mite che lavora come tolettatore per cani e che avrà la sua rivincita sul bullo del quartiere. August Pullmann, un bambino nato con una rara malattia, sfida il mondo con l’aiuto dei suoi genitori in Wonder.

Orsetti e pantere!

Ci sono l’orsetto più amabile del grande schermo e la pantera-supereroe più combattiva nella programmazione che va dal 16 al 19 luglio: Paddington 2 e Black Panther (in 3D, ore 21.30). La terza pellicola è Red Sparrow (ore 21.30): una ballerina viene reclutata da un servizio russo di intelligence per uccidere obiettivi indicati dal KGB.

Come un gatto in tangenziale.

Quanto può durare la relazione tra una ragazza “bene” di Roma ed un ragazzo di periferia?

Secondo Monica (Paola Cortellesi) appunto Come un gatto in tangenziale, commedia con Antonio Albanese. Tonya, candidato a tre Oscar è la vera storia della pattinatrice Tonya Harding, fantastico ed innovativo come solo Spielberg sa fare è Ready Player One (ore 21.30): il film è ambientato nel 2045, anno in cui il mondo sta per collassare sull’orlo del caos. Ma le persone hanno trovato la salvezza in OASIS, un enorme universo di realtà virtuale creato dal brillante ed eccentrico James Halliday. Tutte le proiezioni, dal 20 al 23 luglio.

Le indagini di Sherlock Gnomes.

Quando gli gnomi cominciano a scomparire misteriosamente dai giardini inglesi, Gnomeo, Giulietta e i loro amici decidono di invocare l’aiuto di Sherlock Gnomes, il più grande detective ornamentale, per rintracciare il colpevole: Le indagini di Sherlock Gnomes

aprono la selezione del Multiplex delle Stelle dal 24 al 27 luglio, che comprende anche The Greatest Showman e SOLO, A Star Wars Story (in 3D, alle 21.30).

Benvenuti nella Jungla!

Luglio si chiude, dal 28 al 31, con il sequel di un classico della fantasia, Jumanji. In Jumanji, Benvenuti nella Jungla, è un videogame a catapultare i protagonisti nella più pericolosa delle avventure. Star Wars, Gli Ultimi Jedi è la proiezione in 3D delle 21.30, Rovazzi chiude la programmazione mensile del cinema a due euro con Il Vegetale: il giovane Fabio, considerato “un vegetale” cerca un impiego e un evento inatteso gli offrirà un’insperata occasione.

Ad agosto, fino a martedì 28, altre ventuno pellicole in calendario con alcune sorprese.

