Il Club bianconero esprime profondo cordoglio alla Famiglia Pompei per la grave e prematura perdita.

ASCOLI PICENO – Non è riuscito a vincere la partita più importante, quella contro una malattia che non gli ha lasciato scampo: è morto, all’età di 37 anni, l’ex calciatore di Ascoli, Sambenedettese e Bologna Giovanni Pompei.

Giocò nell’Ascoli nella stagione 1997-98 per poi tornare dopo un anno al Bologna in A, a vestire la maglia bianconera nelle due stagione dal 1999 al 2001, tutti in città ricordano l’attaccante.

