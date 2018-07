E in più, dettaglio assolutamente non trascurabile, il prato è rimasto illibato e completamente pulito. Un applauso a tutti, come inizio assolutamente non male

FORCA DI PRESTA – Un successo.

E’ stato “semplicemente” un successo il primo concerto di ‘RisorgiMarche’, edizione 2018. Migliaia e migliaia di persone il primo luglio, con il sorriso e ben vestite per il trekking, hanno raggiunto fin dalla mattinata Forca di Presta per la prima tappa del Festival ideato da Neri Marcorè (presente naturalmente all’evento) per rilanciare le zone montane marchigiane dopo gli eventi sismici e la grandissima adesione dello scorso anno.

Un lungo percorso nella natura con scorci davvero fantastici. La fatica non è mai stata così bella.

Ad allietare i presenti, giovani e famiglie ma anche individui di qualsiasi età, le “Isole del Gusto” e Piero Pelù. Il noto cantante ha animato la giornata con tanta vitalità e freschezza nonostante il caldo torrido.

E in più, dettaglio assolutamente non trascurabile, il prato di Forca di Presta è rimasto illibato e completamente pulito. Un applauso a tutti, come inizio assolutamente non male.

