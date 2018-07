FORCA DI PRESTA – Il Festival dei Due Parchi torna anche nel 2018, rinnovando anche per questa 9° edizione i suoi appuntamenti lungo i sentieri del territorio piceno e umbro. L’evento è aperto a runners, camminatori ma anche a semplici famiglie con bambini che “vorranno prendersi cura del territorio” dicono gli organizzatori attraverso la “Corsa e camminata del Castelluccio” di domenica 8 Luglio da Forca di Presta (AP).

Il Festival dei Due Parchi vuole omaggiare la famosa fioritura della piana Castelluccio consentendo a tutti di raggiungere la celebre meta turistica umbra dal versante appenninico piceno.

Appuntamento speciale, dunque, quello di domenica 8 Luglio con la magia e il fascino dell’imperdibile fioritura, per quella che è la terza tappa del circuito dei due parchi, rassegna podistica di corsa in montagna con classifica e premi per singoli e società. Ci si ritroverà domenica pomeriggio a Forca di Presta alle ore 14 e 30 per ritirare le pettorine, sia per la corsa competitiva che per la camminata: per partecipare ci si dovrà iscrivere sul sito www.festivaldeidueparchi.org. Partenza alle 16 e 30 per un percorso di 14.5 chilometri per la corsa e di 4.5 e 8 chilometri per la camminata.

Una doppia manifestazione che inizia appunto con l’appuntamento dell’8 e proseguirà il 12 di Agosto alle ore 9 e 30 con l’immancabile appuntamento dell’ottava “Corsa e Camminata Dei 2 Parchi” con partenza e arrivo stavolta da Borgo di Arquata con un nuovo percorso competitivo di 14 chilometri che giungerà fino ai piedi del Monte Vettore oltre alle due camminate da 4 e 8 chilometri. L’evento è realizzato con la collaborazione tecnica della Polisportiva Antroposport e quella organizzativa della Antroposervice Sas. Info allo 0736-250818

