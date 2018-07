AUTO E MOTO

È stata predisposta un’ampia area parcheggio. Non sono previste prenotazioni on line di pass per auto e moto.

AUTOBUS

È prevista un’area parcheggio per autobus accreditati dopo aver fatto richiesta all’indirizzo info@risorgimarche.it. BICI

Nessun tipo di restrizione numerica per l’accesso diretto con le biciclette. PERCORSO A PIEDI

Si tratta di un percorso non impegnativo. Arrivati al parcheggio, al varco di Monte d’Aria in località Torre Beregna, il tragitto fino al luogo del concerto è breve. Una strada sterrata con tratti erbosi, di circa un 1,30 km, condurrà fino ai Piani di Crispiero con un lieve dislivello ed un cammino di circa 15 minuti. E’ consigliato l’abbigliamento da trekking, tanta acqua al seguito, crema solare e frutta. DISABILI

Le persone con disabilità motorie potranno raggiungere con i propri automezzi (senza prenotare online un Pass) le immediate vicinanze del luogo di spettacolo, dopo aver acquisito le informazioni necessarie attraverso la mail disabili.risorgimarche2018@gmail.com. Sarà predisposta una speciale area di parcheggio. L’ultimo tratto da percorrere, pochi metri, è su prato o terreno sconnesso, per cui è necessario essere attrezzati o accompagnati.