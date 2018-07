ASCOLI PICENO – Il Vice Commissario per la Ricostruzione, presidente della Giunta Regionale delle Marche ha decretato la proroga al 3 agosto della scadenza per la presentazione delle domande di contributo “danno indiretto”, di cui all’articolo 8) dell’allegato 1 – Disposizioni Attuative – del Decreto 24/VCOMMS16 del 30/03/2018 avente ad oggetto: “D.L.189/2016 convertito in Legge 299/2016 art. 20 bis modificato dall’art. 44 co 1bis D.L.50/2017 – Disposizioni Attuative di cui al Decreto Mise di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11/08/2017 in G.U.24 – 2017, n. 249.”

Pertanto, tutte le imprese interessate, rientranti nelle categorie legittimate, il cui calo del fatturato nel semestre 19 gennaio-19 luglio 2017 fosse pari o superiore al 30% rispetto media del triennio precedente (2016-2015-2014) per il medesimo arco temporale possono rivolgersi agli uffici comunali per maggiori informazioni.

