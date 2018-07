Piero Pelù e I Bandidos @ Forca di Presta "RisorgiMarche

“Ci sono giornate e concerti che per la motivazione che le ha create, per l’umanità presente, per il luogo e l’energia che si sono creati resteranno stampate nella mia memoria per sempre. Finalmente con I Bandidos ho/abbiamo potuto dare il nostro minuscolo contributo alla RICOSTRUZIONE nelle zone terremotate del Centro Italia; ricostruzione solamente fisica perché la grande umanità, l’unione e la voglia di riscatto non sono mai venute meno tra quelle meravigliose Genti. Terremoto e politiche opportuniste hanno fatto grande scempio di un territorio magico ma la Gente unita risorge sempre”#risorgimarche

Posted by Piero Pelù on Monday, 2 July 2018