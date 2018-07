Piazzetta Belvedere ospiterà anche i prodotti a chilometro zero delle aziende locali: non mancheranno degustazioni di vini, e tipicità culinarie e sarà esposto l’artigianato locale

CASTORANO – Torna la tre giorni del Festival Scrivere per la Musica, giunto alla sua XIV edizione a Castorano.

“Il 5, 6 e 7 luglio – commenta il direttore artistico, Luca Sestili – riproporremo la formula ormai collaudata da 4 anni, da quando abbiamo reso un importante concorso di scrittura per musica in un vero e proprio festival. In poco tempo abbiamo fatto passi da gigante sia nei contenuti sia nella caratura degli ospiti”.

Il primo appuntamento, quello del 5 luglio, sarà di fatti un’anteprima con un gruppo salentino degli Sciacuddhuzzi, che si svolgerà all’interno di Pianeta Oltrem’Arte (Bagni Oltremare, San Benedetto del Tronto).

Il 6 luglio l’evento si sposterà nel centro storico di Castorano, in Piazzetta Belvedere, con il comico dissacrante Carmine Faraco che, a proposito del tema del festival che è l’incontro tra parole e musica, coglie i paradossi testuali del panorama della musica.

Il 7 luglio sarà invece la volta del cantautore Eugenio Finardi che farà tappa a Castorano, in Piazza Roma, con il suo tour Finardimente. Il cantautore milanese si racconterà dalle origini con brani inediti e i successi della sua carriera. Il concerto sarà gratuito.

“Gli eventi in cartellone – commenta il Sindaco Daniel Claudio Ficcadenti – includono le canzoni di autore, la comicità e il nostro borgo. Saranno degli appuntamenti che segneranno la ripartenza dopo il sisma che ci ha colpito, sia per il centro storico, di nuovo completamente fruibile, sia per le imprese del territorio”.

Nella serata di venerdì, infatti, Piazzetta Belvedere ospiterà anche i prodotti a chilometro zero delle aziende locali; non mancheranno degustazioni di vini, e tipicità culinarie e sarà esposto l’artigianato locale. L’evento, promosso dalla CNA Picena, è inserito nel progetto regionale “Le Marche dei Borghi”.

“Ringrazio sia Francesco Balloni CNA sia Gino Sabatini della Camera di Commercio per il grande contributo – conclude il Sindaco – Il Festival per noi è un momento importantissimo di valorizzazione del nostro comune. Gli eventi estivi organizzati dal Comune si concluderanno venerdì 13 in Piazza Leopardi con un cantautore ascolano, Paul Giorgi”.

La premiazione del concorso “Scrivere per la Musica”, il cui bando partirà nei prossimi giorni, si terranno a dicembre.

