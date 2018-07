OFFIDA – Medaglia d’argento per l’offidana Lisa Maria Iotcu, portabandiera del nuoto marchigiano dopo la convocazione del Tecnico della Nazionale Giovanile di nuoto Walter Bolognani per la Mediterranea Cup che si è svolta a Cipro dal 14/18 giugno. L’atleta è arrivata seconda nella specialità 200 metri a farfalla.

Il Sindaco Valerio Lucciarini e l’Assessore allo Sport, Piero Antimiani, commentano così l’impresa della piccola offidana: “Con immensa soddisfazione abbiamo ricevuto e apprezzato la straordinaria notizia della convocazione in Nazionale della nostra giovanissima concittadina Iotcu Lisa Maria e con altrettanto piacere e orgoglio apprendiamo gli eccezionali risultati ottenuti nella Mediterranean Cup sia dall’Italnuoto che dalla ‘nostra campionessa’, medaglia d’argento nella sua specialità. Cogliamo pertanto l’occasione per rinnovare i nostri più sinceri complimenti alla Società, all’atleta e alla sua famiglia per i prestigiosi risultati e per lo splendido e costante percorso di crescita umano e sportivo, motivo di vanto e di lustro anche per la nostra Città”

