ASCOLI PICENO – L’amministrazione comunale di Ascoli informa che è disponibile, per tutte le attività ed esercizi commerciali che ne facciano richiesta, un video promozionale e alcune foto professionali della città.

Con l’arrivo della stagione estiva, le Cento Torri accoglieranno moltissimi turisti provenienti da ogni angolo della penisola e anche da fuori i confini nazionali, affascinati dalle innumerevoli bellezze che custodisce la città. Eccellenze artistiche e architettoniche che da sempre catturano il cuore dei visitatori, alle quali si accompagnerà un ricco cartellone di eventi che nei prossimi giorni e per tutto il periodo estivo accenderà il centro storico cittadino e le vie di tutti i quartieri.

“Per sostenere ancor più l’attività turistica e promuovere ulteriormente i nostri tesori culturali, tutte le attività e gli esercizi commerciali potranno richiedere il video promozionale da proiettare e diffondere all’interno dei propri negozi. Il video e le immagini, nei quale dovrà essere inserito il logo del Comune di Ascoli Piceno, sono liberi da diritti d’autore, ma il loro utilizzo sarà strettamente riservato ai suddetti fini promozionali – affermano dal Comune – E’ quindi assolutamente vietata la vendita del materiale e la diffusione in termini differenti da quanto stabilito, così come qualsiasi altro utilizzo non esplicitamente autorizzato. Chiunque volesse aderire all’iniziativa e richiedere il video può inviare una comunicazione all’Ufficio Protocollo del Comune, sito in Piazza Arringo 7, all’attenzione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 18 volte, 18 oggi)